Слабый уровень оппозиции «Канело» по сравнению с Головкиным показали на примере их пяти соперников
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз указал на слабый уровень оппозиции мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) по сравнению с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) на примере их последних пятерых соперников.
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Поводом для этого послужило недавнее заявление американского тренера Наазима Ричардсона, который в прошлом тренировал
Также Ричардсон отметил, что Головкин имел преимущество над соперниками, и у GGG никогда не было оппозиции уровня Джеймса Киркленда, которого «Канело» нокаутировал в третьем раунде в 2015 году.
«Альварес провел пять боев с момента своей противоречивой победы над Эрисланди Ларой. Вот эти парни:
— Джеймс Киркланд
— Мигель Котто
— Амир Хан
— Лиам Смит
— Хулио Сезар
Все они не являются великими бойцами. Это скорее соперники для набивания рекорда, с которым дерутся, будучи уверенным в своей победе.
Думаю, Ричардсон был одурманен Golden Boy Promotions, которая показывала «Канело» в лучшем свете, чем это было на самом деле, выставляя его против известных бойцов из прошлого. Недавние победы «Канело» добыл над не лучшими в своих дивизионах. Хан не является лучшим полусредневесом, а Киркленд больше не востребован. Он редко дерется, и он был нокаутирован в первом раунде бывшей «жертвой» Головкина Нобухиро Ишидой в апреле 2011 года. Головкин нокаутировал Ишиду в третьем раунде в 2013 году. Лиам Смит был далеко не лучшим представителем из 154 фунтов.
У меня сложилось чувство, что Ричардсон все перепутал. Это «Канело» имел преимущество над соперниками, а не Головкин. На мой взгляд, оппозиция GGG превосходит уровень соперников мексиканца. Посмотрите на последние победы Головкина:
— Давид Лемье
— Мартин Мюррей
— Дэниэл Джейкобс
— Келл Брук
— Вилли Монро.
Я уверен, что тот же Лемье уничтожил бы любого из пятерки «Канело», и сделал бы это куда более впечатляюще, чем мексиканец. На мой взгляд, Хан и Киркленд не продержались бы против Лемье и раунда. Смит не увидел бы и третьего раунда, а Котто с трудом бы протянул шесть. Ну, а Чавес стал бы боксерской грушей для Лемье и скорее всего упал бы и быстро ушел на свою табуретку, как это было в поединке с Анджеем Фонфарой.
И непонятно, почему Ричардсон так высоко ставит Киркленда. Он выставляет все так, будет он был достойным боксером на момент боя с «Канело». Промоуеры «Канело» выбрали его, потому что он два года был вне ринга, — написал автор.
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