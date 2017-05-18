Слабый уровень оппозиции «Канело» по сравнению с Головкиным показали на примере их пяти соперников

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Поводом для этого послужило недавнее заявление американского тренера Наазима Ричардсона, который в прошлом тренировал экс-чемпиона мира в двух категориях Бернарда Хопкинса. По его словам, «Канело» многому научился в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, а Головкин и близко не видел ничего подобного в своей жизни.

Также Ричардсон отметил, что Головкин имел преимущество над соперниками, и у GGG никогда не было оппозиции уровня Джеймса Киркленда, которого «Канело» нокаутировал в третьем раунде в 2015 году.

«Альварес провел пять боев с момента своей противоречивой победы над Эрисланди Ларой. Вот эти парни:

— Джеймс Киркланд

— Мигель Котто

— Амир Хан

— Лиам Смит

— Хулио Сезар Чавес-младший.

Все они не являются великими бойцами. Это скорее соперники для набивания рекорда, с которым дерутся, будучи уверенным в своей победе. Кто-то вроде Джейкобса или Лемье побил бы всех пятерых, причем нокаутом. А «Канело» провел все 12 раундов с Чавесом-младшим и Котто.

Думаю, Ричардсон был одурманен Golden Boy Promotions, которая показывала «Канело» в лучшем свете, чем это было на самом деле, выставляя его против известных бойцов из прошлого. Недавние победы «Канело» добыл над не лучшими в своих дивизионах. Хан не является лучшим полусредневесом, а Киркленд больше не востребован. Он редко дерется, и он был нокаутирован в первом раунде бывшей «жертвой» Головкина Нобухиро Ишидой в апреле 2011 года. Головкин нокаутировал Ишиду в третьем раунде в 2013 году. Лиам Смит был далеко не лучшим представителем из 154 фунтов.

У меня сложилось чувство, что Ричардсон все перепутал. Это «Канело» имел преимущество над соперниками, а не Головкин. На мой взгляд, оппозиция GGG превосходит уровень соперников мексиканца. Посмотрите на последние победы Головкина:

— Давид Лемье

— Мартин Мюррей

— Дэниэл Джейкобс

— Келл Брук

— Вилли Монро.

Я уверен, что тот же Лемье уничтожил бы любого из пятерки «Канело», и сделал бы это куда более впечатляюще, чем мексиканец. На мой взгляд, Хан и Киркленд не продержались бы против Лемье и раунда. Смит не увидел бы и третьего раунда, а Котто с трудом бы протянул шесть. Ну, а Чавес стал бы боксерской грушей для Лемье и скорее всего упал бы и быстро ушел на свою табуретку, как это было в поединке с Анджеем Фонфарой.

И непонятно, почему Ричардсон так высоко ставит Киркленда. Он выставляет все так, будет он был достойным боксером на момент боя с «Канело». Промоуеры «Канело» выбрали его, потому что он два года был вне ринга, — написал автор.