Сколько Альварес заработал за последний бой с Чавесом-младшим
Сайт Fightsaga.com обнародовал данные относительно того, сколько мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заработал за свой последний бой с соотечественником Хулио Сезаром
Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО).
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Их поединок состоялся 6 мая на
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Альвареса составляет пять миллионов долларов, тогда как у Чавеса — три. Помимо этого, «Канело» получил процент от продаж билетов и PPV, а также выплаты от мексиканских каналов, которые транслировали бой. В конечном итоге, его заработок может составлять от восьми до 12 миллионов долларов.
Издание отмечает, примерно столько же (8−12 миллионов долларов) «Канело» заработал за бой против американца Флойда
На 16 сентября у «Канело» намечен бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Канал HBO планирует показывает также по PPV.
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