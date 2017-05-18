Сколько Альварес заработал за последний бой с Чавесом-младшим

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Их поединок состоялся 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и транслировался телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу «Канело». По предварительным данным, этот бой собрал порядка миллиона PPV.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Альвареса составляет пять миллионов долларов, тогда как у Чавеса — три. Помимо этого, «Канело» получил процент от продаж билетов и PPV, а также выплаты от мексиканских каналов, которые транслировали бой. В конечном итоге, его заработок может составлять от восьми до 12 миллионов долларов.

Издание отмечает, примерно столько же (8−12 миллионов долларов) «Канело» заработал за бой против американца Флойда Мейвезера-младшего, состоявшегося в 2013 году.

На 16 сентября у «Канело» намечен бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Канал HBO планирует показывает также по PPV.