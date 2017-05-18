Мейвезер-младший ответил на предложение встретиться с победителем боя Головкин — Альварес
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и бывший лидер рейтинга pound-for-pound американец Флойд Мейвезер-младший ответил на предложение встретиться с победителем боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Ранее с таким предложением к
«Оскар Де Ла Хойя, как промоутер, постоянно делает выпады в мою сторону, ожидая, что я отвечу. Но не собираюсь этого делать. Я желаю ему и его компании только лучшего, но я здесь для того, чтобы помогать расти молодым бойцам и продвигать свой бренд», — сказал Мейвезер в интервью FightHype.com.
Ранее Флойд также высказался относительно победителя предстоящего боя между «Канело» и Головкиным, отдав предпочтение мексиканцу, которого он побил в 2013 году и нанес тому пока единственное поражение в карьере. Такого же мнения придерживается и протеже Мейвезера — чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF американский боксер Джервонта Дэвис (17−0, 16 КО).
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