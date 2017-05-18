Мейвезер-младший ответил на предложение встретиться с победителем боя Головкин - Альварес

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Ранее с таким предложением к Мейвезеру-младшему обратился промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы «Канело». По его мнению, Флойду не стоит тратить время на бой с чемпионом UFC Конором МакГрегором, с которым тот ведет переговоры.

Мейвезер-младший признался, что потерял деньги, которые поставил на бой «Канело» с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Тот поединок состоялся 6 мая и продлился все 12 раундов, на что американец не рассчитывал.

«Оскар Де Ла Хойя, как промоутер, постоянно делает выпады в мою сторону, ожидая, что я отвечу. Но не собираюсь этого делать. Я желаю ему и его компании только лучшего, но я здесь для того, чтобы помогать расти молодым бойцам и продвигать свой бренд», — сказал Мейвезер в интервью FightHype.com.

Ранее Флойд также высказался относительно победителя предстоящего боя между «Канело» и Головкиным, отдав предпочтение мексиканцу, которого он побил в 2013 году и нанес тому пока единственное поражение в карьере. Такого же мнения придерживается и протеже Мейвезера — чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF американский боксер Джервонта Дэвис (17−0, 16 КО).