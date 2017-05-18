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https://sport.mail.ru/news/boxing/29780695/
18 мая 2017, 8:31 | Бокс | Vesti.kz

Тренера Хопкинса упрекнули за слова о превосходстве «Канело» над Головкиным за счет опыта боя с Мейвезером

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эброуз посчитал неуместным высказывания знаменитого тренера Наазима Ричардсона по поводу превосходства мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) над ближайшим соперником чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Отмечается что на месте мексиканца GGG бы выступил лучше в том бою. Увеличить
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В частности, Ричардсон, в прошлом тренировавший экс-чемпиона мира в двух категориях Бернарда Хопкинса, заявил, что считает «Канело» фаворитом в предстоящем поединке. Свою точку зрения он обосновал тем, что мексиканец многому научился в поединке с таким именитым соперником, как Флойд Мейвезер-младший, а Головкин и близки не видел ничего подобного в своей жизни.

«Ричардсон прав, что Головкин никогда не встречался с кем-то уровня Мейвезера, но я не думаю, что это действительно имеет значение. Ведь “Канело” проиграл Флойду, и не сказать, что он проделал отличную работу в том бою. Но я думаю, что Головкин бы гораздо лучше отбоксировал против Мейвезера, чем “Канело”. Triple-G обладает замечательным джебом, которым бы доставил кучу проблем Флойду. Также у Головкина мощный удар, за счет которого он мог бы сделать Мейвезру больно. Во Флойда можно попасть, что мы видели в двух его поединках с Маркосом Майданой. Если бы на месте последнего был Головкин, то есть большая вероятность, что Флойд бы проиграл казахстанцу», — написал автор.

При этом сам Мейвезер-младший склоняется к победе «Канело», которого он побил в 2013 году и нанес тому единственное поражение в карьере.

Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил Флойду возобновить карьеру ради поединка с победителем боя Головкин — Альварес, который состоится 16 сентября.

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