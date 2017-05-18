Тренера Хопкинса упрекнули за слова о превосходстве «Канело» над Головкиным за счет опыта боя с Мейвезером
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эброуз посчитал неуместным высказывания знаменитого тренера Наазима Ричардсона по поводу превосходства мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) над ближайшим соперником чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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В частности, Ричардсон, в прошлом тренировавший
«Ричардсон прав, что Головкин никогда не встречался с
При этом сам
Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил Флойду возобновить карьеру ради поединка с победителем боя Головкин — Альварес, который состоится 16 сентября.
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