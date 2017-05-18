Тренер Хопкинса: «Канело» многому научился у Мейвезера, а Головкин не видел ничего подобного в своей жизни, и поэтому не выиграет
Тренер
экс-чемпиона мира в двух категориях Бернарда Хопкинса Наазим Ричардсон объяснил, почему считает мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) фаворитом в его поединке с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Канело» многому научился в своих боях, особенно в поединке против Флойда
Ранее тренер признался, что поначалу не верил в «Канело», однако теперь он ставит на его победу. Ричардсон изменил свое мнение после того, что он увидел в боях Головкина с Вилли
По этому бою высказался и
В свою очередь промоутер Эдди Хирн усомнился в том, что мексиканец сильнее казахстанца, добавив, что в среднем все мало кто может побить GGG.
Напомним, бой Головкин — Альварес намечен на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Сторонам осталось лишь выбрать место проведения. Промоутер Головкина Том Леффлер уже прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону поединка. Также он раскрыл финансовые детали сделки на бой в сентябре.
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