Тренер Хопкинса: «Канело» многому научился у Мейвезера, а Головкин не видел ничего подобного в своей жизни, и поэтому не выиграет

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«Канело» многому научился в своих боях, особенно в поединке против Флойда Мейвезера-младшего. А Головкин не видел ничего похожего на Флойда в своей жизни ни в ринге, ни за его пределами. У него даже не было соперников уровня Киркленда. В большинстве своих поединков Головкин имел преимущество над соперниками. Да, у Головкина много опыта, но я не думаю, что он победит «Канело» решением судей после 12 раундов, — заявил Ричардсон.

Ранее тренер признался, что поначалу не верил в «Канело», однако теперь он ставит на его победу. Ричардсон изменил свое мнение после того, что он увидел в боях Головкина с Вилли Монро-младшим и Дэниэлом Джейкобсом. Сам Мейвезер-младший также склоняется в пользу мексиканского боксера.

По этому бою высказался и экс-чемпион мира в двух весах, ныне известный американский тренер Джеймс «Бадди» Макгирт, намекнув на то, что у Головкина ограниченный набор навыков перед «Канело».

В свою очередь промоутер Эдди Хирн усомнился в том, что мексиканец сильнее казахстанца, добавив, что в среднем все мало кто может побить GGG.

Напомним, бой Головкин — Альварес намечен на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Сторонам осталось лишь выбрать место проведения. Промоутер Головкина Том Леффлер уже прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону поединка. Также он раскрыл финансовые детали сделки на бой в сентябре.