IBF удостоила Геннадия Головкина «высшей награды» за «выдающиеся достижения»

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Головкин получит от IBF награду имени Джерси Джо Уолкотта. Церемония награждения состоится во время 34-й Ежегодной Конвенции, которая пройдет с 21 по 25 мая в Сент-Питерсберге (США, штат Флорида).

Напомним, Головкин завоевал титул IBF в октябре 2015 года в Нью-Йорке, когда победил в восьмом раунде его бывшего обладателя канадца Давида Лемье. После этого казахстанец провел три боя и во всех одержал победы.

Так, в апреле 2016 года Головкин нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, а в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

В марте этого года казахстанский боксер решением суде взял верх над Дэниэлом Джейкобсом из США, тем самым прервав свою рекордную серию досрочных побед. На 16 сентября у Головкина намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.