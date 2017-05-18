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18 мая 2017, 8:26 | Бокс | Vesti.kz

IBF удостоила Геннадия Головкина «высшей награды» за «выдающиеся достижения»

Международная боксерская федерация (IBF) удостоила «вышей награды» за «выдающиеся достижения» своего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего также титулами WBA (Super), IBO и WBC, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Boxing News.

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Головкин получит от IBF награду имени Джерси Джо Уолкотта. Церемония награждения состоится во время 34-й Ежегодной Конвенции, которая пройдет с 21 по 25 мая в Сент-Питерсберге (США, штат Флорида).

Напомним, Головкин завоевал титул IBF в октябре 2015 года в Нью-Йорке, когда победил в восьмом раунде его бывшего обладателя канадца Давида Лемье. После этого казахстанец провел три боя и во всех одержал победы.

Так, в апреле 2016 года Головкин нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, а в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

В марте этого года казахстанский боксер решением суде взял верх над Дэниэлом Джейкобсом из США, тем самым прервав свою рекордную серию досрочных побед. На 16 сентября у Головкина намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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