Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВ
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» ответит на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщает
пресс-служба украинского телеканала.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
41-летний Кличко впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем в эфире программы «Большой бокс» (начало — 22:20 мск).
«Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона. Телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем. И если он решит продолжить карьеру боксера — будет ли это реванш с англичанином или
29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Джошуа
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter