Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВ

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41-летний Кличко впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем в эфире программы «Большой бокс» (начало — 22:20 мск).

«Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона. Телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем. И если он решит продолжить карьеру боксера — будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь?», — говорится в сообщении.

29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и пять поражений.