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https://sport.mail.ru/news/boxing/29780239/
18 мая 2017, 7:58 | Бокс | ТАСС

Владимир Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 мая на ТВ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» ответит на вопрос о продолжении профессиональной карьеры спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба украинского телеканала.

41-летний украинский боксер в эфире телеканала Интер впервые после проигранного боя с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем. Увеличить
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41-летний Кличко впервые после проигранного поединка с британцем Энтони Джошуа расскажет о своем будущем в эфире программы «Большой бокс» (начало — 22:20 мск).

«Владимир Кличко расскажет, действительно так ли силен Джошуа, которого уже нарекли новой звездой супертяжелого дивизиона. Телезрители узнают, что ждет Владимира в будущем. И если он решит продолжить карьеру боксера — будет ли это реванш с англичанином или какой-то другой путь?», — говорится в сообщении.

29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и пять поражений.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Владимир Кличко уступил британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.
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