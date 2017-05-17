Головкин получит награду за выдающиеся достижения от IBF

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Казахстанский боксер получит от IBF награду имени Джерси Джо Уолкотта за выдающиеся достижения. Это случится во время 34-й Ежегодной Конвенции, которая пройдет с 21 по 25 мая в Сент-Питерсберге (США, штат Флорида).



Среди тех, кто посетит Конвенцию, — Рой Джонс-младший, Роналд Райт, Нэйт Кэмпбелл и другие люди из мира бокса.