Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29779137/
17 мая 2017, 23:34 | Бокс | Sports.kz

Головкин получит награду за выдающиеся достижения от IBF

Международная боксерская федерация (IBF) намерена премировать чемпиона в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Международная боксерская федерация (IBF) намерена премировать чемпиона в среднем весе по версиям WBA Super WBC IBF и IBO Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстанский боксер получит от IBF награду имени Джерси Джо Уолкотта за выдающиеся достижения. Это случится во время 34-й Ежегодной Конвенции, которая пройдет с 21 по 25 мая в Сент-Питерсберге (США, штат Флорида).

Среди тех, кто посетит Конвенцию, — Рой Джонс-младший, Роналд Райт, Нэйт Кэмпбелл и другие люди из мира бокса.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Журналист ESPN узнал некоторые подробности выбора арены для боя Головкин — Альварес

Журналист ESPN узнал некоторые подробности выбора арены для боя Головкин — Альварес

Телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль сообщил известные ему подробности того, как будет проходить выбор места проведения долгожданного боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
17 мая

Какие проблемы могут возникнуть у «Канело» в бою с Головкиным

Спарринг-партнер Альвареса поделился ожиданиями от его боя с Головкиным

Тренер из команды Мэйвезера назвал фаворита боя Головкина и Альвареса