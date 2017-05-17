Головкин получит награду за выдающиеся достижения от IBF
Международная боксерская федерация (IBF) намерена премировать чемпиона в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер получит от IBF награду имени Джерси Джо Уолкотта за выдающиеся достижения. Это случится во время 34-й Ежегодной Конвенции, которая пройдет с 21 по 25 мая в
Среди тех, кто посетит Конвенцию, — Рой
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