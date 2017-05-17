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https://sport.mail.ru/news/boxing/29778629/
17 мая 2017, 22:32 | Бокс | Sports.kz

Определился состав вечера бокса с участием Ислама и Турарова

Стал известен состав андеркарда вечера бокса 26 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида), в рамках которого выступят казахстанские боксеры Канат Ислам (23−0, 19 КО) и Жанкош Тураров (20−0, 14 КО), сообщает Sports.kz.

Стал известен состав андеркарда вечера бокса 26 мая в <nobr>Бока-Ратоне</nobr> (США штат Флорида) в рамках которого выступят казахстанские боксеры Канат Ислам (23−0 19 КО) и <span class=error>Жанкош</span> <span class=error>Тураров</span> (20−0 14 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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По информации портала Boxrec.com, всего пройдет восемь боев шести весовых категориях:

Джастин Райт (дебют) — Кристофер Солерно (0−1) (второй средний вес)
Тайрон Спонг (8−0, 8 КО) — Освальдо Ортега (2−5, 1 КО) (супертяжелый вес)
Майк Бэлоган (10−0, 8 КО) — соперник пока не определен (супертяжелый вес)
Веллингтон Ромеро (12−0−1, 6 КО) — Вилфридо Буэльвас (18−7, 12 КО) (полусредний вес)
Дагоберто Агуэро (11−0, 8 КО) — Густаво Молино (24−14, 9 КО) (легчайший вес)
Чжан Чжилэй (15−0, 11 КО) — Кертис Харпер (12−4, 8 КО) (супертяжелый вес)
Жанкош Тураров (20−0, 14 КО) — Густаво Гарибай (13−8−2, 5 КО) (полусредний вес)
Канат Ислам (23−0, 19 КО) — Норберто Гонсалес (23−8, 13 КО) (первый средний вес) (бой за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental)..

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