Определился состав вечера бокса с участием Ислама и Турарова

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По информации портала Boxrec.com, всего пройдет восемь боев шести весовых категориях:

Джастин Райт (дебют) — Кристофер Солерно (0−1) (второй средний вес)

Тайрон Спонг (8−0, 8 КО) — Освальдо Ортега (2−5, 1 КО) (супертяжелый вес)

Майк Бэлоган (10−0, 8 КО) — соперник пока не определен (супертяжелый вес)

Веллингтон Ромеро (12−0−1, 6 КО) — Вилфридо Буэльвас (18−7, 12 КО) (полусредний вес)

Дагоберто Агуэро (11−0, 8 КО) — Густаво Молино (24−14, 9 КО) (легчайший вес)

Чжан Чжилэй (15−0, 11 КО) — Кертис Харпер (12−4, 8 КО) (супертяжелый вес)

Жанкош Тураров (20−0, 14 КО) — Густаво Гарибай (13−8−2, 5 КО) (полусредний вес)

Канат Ислам (23−0, 19 КО) — Норберто Гонсалес (23−8, 13 КО) (первый средний вес) (бой за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental)..