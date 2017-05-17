Бой между россиянином Ковалевым и американцем Уордом признан боем года по версии IBF
Поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом признан боем года по версии Международной боксёрской федерации (IBF), сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе организации.
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Бой Ковалева с Уордом состоялся в ноябре 2016 года в
«Ковалев — Уорд — это бой года по версии IBF», — сообщили в IBF.
В начале апреля промоутер российского боксера Кэти Дува сообщила агентству «Р-Спорт», что стороны подписали контракт о проведении 17 июня в
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