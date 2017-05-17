Бой между россиянином Ковалевым и американцем Уордом признан боем года по версии IBF

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Бой Ковалева с Уордом состоялся в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл американскому боксеру единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

«Ковалев — Уорд — это бой года по версии IBF», — сообщили в IBF.