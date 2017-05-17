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17 мая 2017, 20:15 | Бокс | Р-Спорт

Бой между россиянином Ковалевым и американцем Уордом признан боем года по версии IBF

Поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом признан боем года по версии Международной боксёрской федерации (IBF), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Поединок между россиянином Сергеем <span class=error>Ковалевым</span> и американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> признан боем года по версии Международной боксёрской федерации (IBF) сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> организации. Увеличить
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Бой Ковалева с Уордом состоялся в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл американскому боксеру единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

«Ковалев — Уорд — это бой года по версии IBF», — сообщили в IBF.

В начале апреля промоутер российского боксера Кэти Дува сообщила агентству «Р-Спорт», что стороны подписали контракт о проведении 17 июня в Лас-Вегасе боя-реванша.
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