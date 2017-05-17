Боксер Илья Очкин принес Казахстану шестую медаль Исламиады-2017
Казахстанец Илья Очкин (до 69 килограммов) стал третьим бронзовым призером боксерского турнира Игр исламской солидарности (Исламиада-2017), передает корреспондент Vesti.kz.
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Соперником 20-летнего казахстанца был азербайджанский боксер Тамерлан Абдуллаев. Очкин уступил сопернику по очкам — 0:4.
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Ранее в финал состязания пробились Азат Махметов (до 52 килограммов) и Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов). С бронзовыми медалями турнир завершили Султан Заурбек (до 60 килограммов) и Куан Куатов (до 64 килограммов).
В параллельно проходящих турнирах Игр исламской солидарности казахстанские спортсмены выиграли еще три медали. Бронзовыми призерами в дзюдо стали Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов), а серебряным медалистом в таеквондо стала Айнур Есбергенова (до 49 килограммов).
Напомним, четвертые Игры исламской солидарности проходят в Баку. Церемония закрытия пройдет 22-го мая. Финалы боксерского турнира пройдут 18 числа.
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