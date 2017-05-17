Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29777286/
17 мая 2017, 19:59 | Бокс | Vesti.kz

Боксер Илья Очкин принес Казахстану шестую медаль Исламиады-2017

Казахстанец Илья Очкин (до 69 килограммов) стал третьим бронзовым призером боксерского турнира Игр исламской солидарности (Исламиада-2017), передает корреспондент Vesti.kz.

20-летний спортсмен стал бронзовым призером турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперником 20-летнего казахстанца был азербайджанский боксер Тамерлан Абдуллаев. Очкин уступил сопернику по очкам — 0:4.

Второй финалист в этой категории определится в поединке узбекского боксера Бобо-Усмона Батурова и Ахмада Гуссона из Сирии.

Ранее в финал состязания пробились Азат Махметов (до 52 килограммов) и Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов). С бронзовыми медалями турнир завершили Султан Заурбек (до 60 килограммов) и Куан Куатов (до 64 килограммов).

В параллельно проходящих турнирах Игр исламской солидарности казахстанские спортсмены выиграли еще три медали. Бронзовыми призерами в дзюдо стали Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов), а серебряным медалистом в таеквондо стала Айнур Есбергенова (до 49 килограммов).

Напомним, четвертые Игры исламской солидарности проходят в Баку. Церемония закрытия пройдет 22-го мая. Финалы боксерского турнира пройдут 18 числа.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Бой между россиянином Ковалевым и американцем Уордом признан боем года по версии IBF

Бой между россиянином Ковалевым и американцем Уордом признан боем года по версии IBF

Поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом признан боем года по версии Международной боксёрской федерации (IBF), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.
Еще 7 новостей  Все новости
17 мая

Боксер Илья Очкин принес Казахстану шестую медаль Исламиады-2017

Байсуфинов может заменить Муханова на посту главного тренера "Окжетпеса"

Казахстанец Заурбек проиграл чемпиону мира-2013 и стал бронзовым призером Исламиады-2017