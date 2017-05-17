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17 мая 2017, 19:06 | Бокс | Vesti.kz

Боксер Махметов стал вторым финалистом из Казахстана на Исламиаде-2017

Казахстанский боксер Азат Махметов (до 52 килограммов) стал вторым отечественным финалистом Игр исламской солидарности (Исламиада-2017), передает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником станет марокканец Абделали Дараа. Увеличить
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В полуфинальном бою 26-летний Махметов встречался с Оусамой Морджаном из Алжира и был признан победителем из-за неявки соперника.

Соперник Махметова определялся в поединке марокканца Абделали Дараа и Аброржона Кодирова из Узбекистана: со счетом 3:2 выиграл африканский боксер. Финальный бой намечен на 18 мая.

Ранее в финал турнира вышел 23-летний Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов), победивший камерунского боксера Вильфреда Диондонна Сея Нценгу. В поединке за «золото» Кулахмет встретится с обидчиком Жанибека Алимханулы по Олимпиаде-2016 — Камраном Шахсуварлы из Азербайджана.

С бронзовой медалью состязание завершил 21-летний Куан Куатов (до 64 килограммов). Его награда стала третьей в копилке делегации Казахстана на четвертых Играх исламской солидарности: третьи места в своих категориях в дзюдо занимали Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов).

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