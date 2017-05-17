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https://sport.mail.ru/news/boxing/29774472/
17 мая 2017, 16:07 | Бокс | Vesti.kz

Украинский боксер оценил шансы Головкина и «Канело» на победу, назвав возможные варианты исхода боя

Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак (33−5−1, 15 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему считает, что бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики продлится все 12 раундов.

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— Максим, свершилось то, чего ждали не один год. Головкин наконец встретится с Альваресом…

— Да… Нас ждет классный бой.

— Как Вы считаете, нас ждут все 12 раундов или досрочная победа одной из сторон?

— Думаю, 12 раундов. Если бы у меня спросили, кто фаворит года два назад, то я бы ответил 70:30 в пользу Головкина. Сейчас же 50:50. Головкин очень не убедительным был в последних боях.

— А Альварес убедительный?

— Чуть убедительней Головкина.

— Но команда Головкина, и сам боксер, наверное, понимают, что это главный бой в карьере. Настрой должен быть запредельным.

— Думаю, так и будет.

— По-Вашему мнению, как построят бой Головкин и Альварес? Какая у каждого из них будет тактика?

— Думаю, будут друг друга опасаться… Не думаю, что бой будет очень зрелищным. Но Головкин победит по очкам.

— А как же любовь в Америке к Альваресу? Есть мнение, что риск тянуть до судейского решения, ведь судьи могут принять сторону мексиканца.

— Геннадий тоже не чужой в Америке. Тоже любимчик. Его там знают и уважают.

— Но его ударной мощи может не хватить, чтобы «сломать» Альвареса…

— Думаю, может хватить, если попадет.

— Сауль хорош в защите? Кто из его прежних соперников был похож на Головкина, был близок по ударной мощи?

— Мигель Котто.

— А сам Альварес как должен действовать, чтобы выиграть у Головкина?

— Осторожным в защите быть и выбрасывать большое количество ударов.

Ранее украинский боксер Максим Бурсак объяснил выбор перчаток для сентябрьского титульного поединка. Поединок Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса намечен на 16 сентября — сейчас организаторы заняты выбором места для проведения этого вечера бокса. А российский комментатор Григорий Стангрит уже увидел поводы для оптимизма, назвав событие прибыльным и кассовым в истории бокса.

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