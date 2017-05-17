Комментатор HBO не включил Головкина в ТОП-3 лучших боксеров мира

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На первое место он поставил Василия Ломаченко (8−1, 6 КО), на второе — Теренса Кроуфорда (30−0, 21 КО), на третье — победителя предстоящего боя Андре Уорд (31−0, 15 КО) — Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО). На четвертой позиции — Роман Гонсалес (46−1, 38 КО). Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) занял в рейтинге Келлермана лишь пятое место.