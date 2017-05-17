Кулахмет поборется за «золото» Исламиады-2017
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, вышел в финал Исламиады в Баку, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, вышел в финал Исламиады в Баку, сообщает Sports.kz.
В полуфинале Кулахмет победил камерунца Дьюдонна Уилфреда Сейи Нтсенгве — 5:0.
Во втором полуфинале азербайджанец Камран Шахсуварлы был сильнее марокканца Юннеса Гарруми — 5:0.
Финальный бой Кулахмета с Шахсуварлы состоится в дневной сессии 18 мая.
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