Кулахмет поборется за «золото» Исламиады-2017

Президент Федерации профессионального бокса РК Ерлан Бекхожин рассказал корреспонденту Vesti.kz, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC Геннадий Головкин может провести бой против обладателя пояса WBO в этой же категории Билли Джо Сондерса в декабре в Казахстане.