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17 мая 2017, 15:51 | Бокс | Sports.kz

Кулахмет поборется за «золото» Исламиады-2017

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, вышел в финал Исламиады в Баку, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет выступающий в весовой категории до 75 килограммов вышел в финал <span class=error>Исламиады</span> в Баку сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, вышел в финал Исламиады в Баку, сообщает Sports.kz.

В полуфинале Кулахмет победил камерунца Дьюдонна Уилфреда Сейи Нтсенгве — 5:0.

Во втором полуфинале азербайджанец Камран Шахсуварлы был сильнее марокканца Юннеса Гарруми — 5:0.

Финальный бой Кулахмета с Шахсуварлы состоится в дневной сессии 18 мая.

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