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https://sport.mail.ru/news/boxing/29772978/
17 мая 2017, 14:24 | Бокс | Vesti.kz

Президент Федерации профи-бокса РК: Бой Головкина с Сондерсом может состоятся на День Независимости в Казахстане

Президент Федерации профессионального бокса РК Ерлан Бекхожин рассказал корреспонденту Vesti.kz, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC Геннадий Головкин может провести бой против обладателя пояса WBO в этой же категории Билли Джо Сондерса в декабре в Казахстане.

Следующий поединок Головкина против Альвареса состоится 16 сентября. Увеличить
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«После боя “Канело” и Головкина вполне возможно провести бой в Казахстане на 16 декабря. Команда Головкина не отказывается от идеи собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. Также в планах у Гены провести бой у себя на родине в Казахстане. Именно поэтому вполне возможно, что долгожданный бой с Сондерсом может состоятся на День Независимости в нашей стране. Нигде в мире нет таких фанатичных болельщиков Головкина, как в Казахстане. Здесь его всегда будут встречать как героя. И такой подарок нашим болельщикам был бы прекрасным завершением года», — отметил Бекхожин.

Отметим, что сам Сондерс 8 июля будет защищать свой титул в поединке с грузином Автандилом Хурцидзе. После этого он планирует до конца года встретиться с одним из участников сентябрьского боя между Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Также он поделился мнением о раскладе сил в этом противостоянии.

Добавим, поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 16 сентября.

Напомним, что Сондерс мог провести бой с Головкиным этим летом. Стороны вели переговоры и по слухам поединок мог состояться в июне в Астане. Однако в последующем GGG отказался от этих планов в пользу поединка с «Канело». В то же время Леффлер заверил, что Головкин по-прежнему хочет заполучить пояс WBO, которого ему не хватает для объединения всех титулов в среднем весе.

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