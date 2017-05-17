Президент Федерации профи-бокса РК: Бой Головкина с Сондерсом может состоятся на День Независимости в Казахстане
Президент Федерации профессионального бокса РК Ерлан Бекхожин рассказал корреспонденту Vesti.kz, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC Геннадий Головкин может провести бой против обладателя пояса WBO в этой же категории Билли Джо Сондерса в декабре в Казахстане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«После боя “Канело” и Головкина вполне возможно провести бой в Казахстане на 16 декабря. Команда Головкина не отказывается от идеи собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. Также в планах у Гены провести бой у себя на родине в Казахстане. Именно поэтому вполне возможно, что долгожданный бой с Сондерсом может состоятся на День Независимости в нашей стране. Нигде в мире нет таких фанатичных болельщиков Головкина, как в Казахстане. Здесь его всегда будут встречать как героя. И такой подарок нашим болельщикам был бы прекрасным завершением года», — отметил Бекхожин.
Отметим, что сам Сондерс 8 июля будет защищать свой титул в поединке с грузином Автандилом Хурцидзе. После этого он планирует до конца года встретиться с одним из участников сентябрьского боя между Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Также он поделился мнением о раскладе сил в этом противостоянии.
Добавим, поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 16 сентября.
Напомним, что Сондерс мог провести бой с Головкиным этим летом. Стороны вели переговоры и по слухам поединок мог состояться в июне в Астане. Однако в последующем GGG отказался от этих планов в пользу поединка с «Канело». В то же время Леффлер заверил, что Головкин
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter