Грувс: Реванш с Дигейлом возможен, но сначала я должен побить Чудинова
Британский боксёр Джордж Грувс верит в возможность организации
матча-реванша с соотечественником Джеймсом Дигейлом, владеющим титулом чемпиона мира IBF во втором среднем весе.
Однако ему сначала необходимо победить россиянина Фёдора Чудинова, с которым ему предстоит разыграть вакантный титул WBA 27 мая в Шеффилде.
«Конечно,
Я должен одержать победу в этом месяце, завоевать титул чемпиона мира, а затем мы сможем поговорить о бое с Дигейлом. Он бы хотел побить меня, а я хотел бы ему ответить, поэтому есть смысл организовать этот бой, — цитирует Грувса BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter