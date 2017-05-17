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https://sport.mail.ru/news/boxing/29772465/
17 мая 2017, 13:52 | Бокс | Чемпионат.com

Грувс: Реванш с Дигейлом возможен, но сначала я должен побить Чудинова

Британский боксёр Джордж Грувс верит в возможность организации матча-реванша с соотечественником Джеймсом Дигейлом, владеющим титулом чемпиона мира IBF во втором среднем весе.

Однако ему сначала необходимо победить россиянина Фёдора Чудинова, с которым ему предстоит разыграть вакантный титул WBA 27 мая в Шеффилде.

«Конечно, матч-реванш может случиться. Всё должно встать на свои места, чтобы этот бой был возможен, но если бы я был азартным человеком, то заявил бы, что он произойдёт.

Я должен одержать победу в этом месяце, завоевать титул чемпиона мира, а затем мы сможем поговорить о бое с Дигейлом. Он бы хотел побить меня, а я хотел бы ему ответить, поэтому есть смысл организовать этот бой, — цитирует Грувса BoxingScene.
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