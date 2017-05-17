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17 мая 2017, 13:36 | Бокс | Sports.kz

«Kazsport» покажет в прямом эфире бой Ислам — Гонсалес

Утром 27 мая телеканалы «Казахстан» и «Kazsport» в прямом эфире покажут бой известного казахстанского боксера Каната Ислама.

Утром 27 мая телеканалы Казахстан и Kazsport в прямом эфире покажут бой известного казахстанского боксера Каната Ислама. Увеличить
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Утром 27 мая телеканалы «Казахстан» и «Kazsport» в прямом эфире покажут бой известного казахстанского боксера Каната Ислама.

В главном событии боксерского шоу наш соотечественник Канат Ислам (23−0, 19 КО) столкнется с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13 КО) в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.

Также в «мэйн-карде» предстоящего вечера состоится поединок с участием другого казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14 КО). Его соперником станет мексиканец Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО).

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