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Утром 27 мая телеканалы «Казахстан» и «Kazsport» в прямом эфире покажут бой известного казахстанского боксера Каната Ислама.

В главном событии боксерского шоу наш соотечественник Канат Ислам (23−0, 19 КО) столкнется с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13 КО) в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.

Также в «мэйн-карде» предстоящего вечера состоится поединок с участием другого казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14 КО). Его соперником станет мексиканец Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО).