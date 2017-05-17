«Kazsport» покажет в прямом эфире бой Ислам — Гонсалес
Утром 27 мая телеканалы «Казахстан» и «Kazsport» в прямом эфире покажут бой известного казахстанского боксера Каната Ислама.
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Утром 27 мая телеканалы «Казахстан» и «Kazsport» в прямом эфире покажут бой известного казахстанского боксера Каната Ислама.
В главном событии боксерского шоу наш соотечественник Канат Ислам (23−0, 19 КО) столкнется с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13 КО) в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.
Также в «мэйн-карде» предстоящего вечера состоится поединок с участием другого казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14 КО). Его соперником станет мексиканец Густаво Гарибай (13−8−2, 5КО).
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