С обидчиком Жанибека Алимханулы на Играх-2016 может встретиться казахстанский боксер в финале Исламиады-2017

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23-летний казахстанец Кулахмет победил Вильфреда Диондонна Сея Нценгу из Камеруна. Судейская бригада признала Турсынбая победителем единогласным решением — 5:0.

Его соперник определится в паре Камран Шахсуварлы (Азербайджан) — Юнес Гарруми (Марокко). 24-летний азербайджанец знаком казахстанским болельщикам по бою с Жанибеком Алимханулы на Олимпиаде-2016: Камран выиграл в четвертьфинале состязания у нашего соотечественника и стал бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро.

Добавим, ранее в полуфинале бакинского турнира узбекскому боксеру Алиору Норалиеву проиграл Куан Куатов (до 64 килограммов), он займет третье место на пьедестале почета.

Сегодня, 17 мая, в полуфинальных поединках еще три отечественных боксера — Азат Махметов (до 52 килограммов), Султан Заурбек (до 60 килограммов) и Илья Очкин (до 69 килограммов).

Напомним, четвертые Игры исламской солидарности проходят в Баку. Церемония закрытия состоится 22-го мая. В копилке казахстанских спортсменов на текущий момент три медали: выступающие параллельно с боксерами, третье место в турнире дзюдоистов заняли Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов).