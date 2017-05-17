Казахстанец Куатов проиграл узбекскому боксеру и стал бронзовым призером Исламиады-2017

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В полуфинале 21-летний боксер уступил по очкам Алиору Норалиеву из Узбекистана и не смог стать первым из казахстанцев, кто бы обеспечил себе поединок за «золото» состязаний.

В еще одном полуфинале турнира выступит 23-летний казахстанец Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов). В ¼ финала Кулахмет победил Махмуда Гаипова из Узбекистана после отказа угла соперника от продолжения поединка. В ½ финала состязания казахстанец встретится с Вильфредом Диондонном Сею Нценгу из Камеруна.

В категории с лимитом в 52 килограмма Азат Махметов в ½ финала встретится Оусамой Морджаном из Алжира. В четвертьфинале Махметов своими атакующими действиями вынудил рефери остановить встречу с Суедом Мухаммадом Асифом из Пакистана, и отдать ему победу.

В двух оставшихся полуфиналах казахстанские боксеры встретятся с соперниками из Азербайджана. 21-летний Султан Заурбек (до 60 килограммов) будет боксировать с Джавидом Чалабиевым, а 20-летний Илья Очкин (до 69 килограммов) — с Тамерланом Абдуллаевым.

Напомним, четвертые Игры исламской солидарности проходят в Баку. Церемония закрытия пройдет 22-го мая. На счету казахстанских спортсменов с учетом бронзовой медали Куана Куатова стало три награды: «бронзу» в турнире дзюдоистов добыли Гульдана Альмуханбетова (до 52 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов).