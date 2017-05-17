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https://sport.mail.ru/news/boxing/29771197/
17 мая 2017, 12:46 | Бокс | УНИАН

Команда Джошуа просит IBF перенести обязательную защиту пояса против Пулева ради нового боя с Кличко

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дарил Пиплес заявил, что команда Джошуа направила официальное письмо с просьбой перенести обязательную защиту титула чемпиона в бою с Кубратом Пулевым ради возможного поединка с Кличко. Решение будет принято на следующей неделе. Об этом сообщает ТСН Проспорт.

<nobr>Бой-реванш</nobr> между <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и Владимиром <span class=error>Кличко</span> становится все более реальным. Увеличить
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«Еще в прошлый четверг, 11 мая, IBF получила запрос на перенос обязательной защиты от команды Джошуа. Мы ждем ответ от команды Пулева и на следующей неделе примем решение, а также определимся с теми действиями, которые должна принять наша организация», — отметил Пиплес.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн назвал предполагаемые дату и место реванша — 28 октября, Кардифф.

Также по неофициальной информации, Пулев может провести бой в андеркарте поединка Кличко — Джошуа.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко и объединил чемпионские пояса WBA Super, IBO и IBF.

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