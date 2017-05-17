Маркос Майдана рассказал о «награде» на кону боя Головкина с «Канело»
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях аргентинский боксер Маркос Майдана поделился ожиданиями от предстоящего боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), запланированного на 16 сентября.
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«Сейчас не так много хороших боев. В спорте достаточно хороших бойцов, но не хватает качественных поединков между ними. Надеюсь, бой “Канело” — Головкин будет хорошим. Потому что Головкин не боксирует, а дерется, как и Альварес. Так что они будут драться, и победит тот, кто будет способен выдержать больше ударов. Тот, кто победит в этой битве, будет считаться лучшим в мире», — цитирует Майдану BoxingScene.com.
Ранее по этому бою высказался тренер
В свою очередь промоутер Эдди Хирн усомнился в том, что мексиканец сильнее казахстанца, добавив, что в среднем все мало кто может побить GGG.
Между тем, промоутер Головкина Том Леффлер уже прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону поединка с «Канело». Также он раскрыл финансовые детали сделки на бой в сентябре.
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