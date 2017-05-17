Маркос Майдана рассказал о «награде» на кону боя Головкина с «Канело»

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«Сейчас не так много хороших боев. В спорте достаточно хороших бойцов, но не хватает качественных поединков между ними. Надеюсь, бой “Канело” — Головкин будет хорошим. Потому что Головкин не боксирует, а дерется, как и Альварес. Так что они будут драться, и победит тот, кто будет способен выдержать больше ударов. Тот, кто победит в этой битве, будет считаться лучшим в мире», — цитирует Майдану BoxingScene.com.

Ранее по этому бою высказался тренер экс-чемпион мира в двух весах, ныне известный американский тренер Джеймс «Бадди» Макгирт, намекнув на то, что у Головкина ограниченный набор навыков перед «Канело».

В свою очередь промоутер Эдди Хирн усомнился в том, что мексиканец сильнее казахстанца, добавив, что в среднем все мало кто может побить GGG.

Между тем, промоутер Головкина Том Леффлер уже прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону поединка с «Канело». Также он раскрыл финансовые детали сделки на бой в сентябре.