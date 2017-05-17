Тайсону Фьюри придётся отложить своё возвращение на ринг до следующего года

Промоутер Фрэнк Уоррен назвал позорной ситуацию, предполагающую задержку слушаний до октября, поскольку она означает, что из карьеры британского боксёра выпадет шесть месяцев. Ранее боксёр объявил о намерении возобновить карьеру и планировал выйти на ринг уже в этом году.

UKAD обязала Тайсона Фьюри объяснить проваленный тест на допинг в 2015 году, из-за которого он был лишён боксёрской лицензии.