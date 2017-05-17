Максим Бурсак объяснил выбор 10-унцевых перчаток для боя Головкин - Альварес

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— Максим, бой между Головкиным и Альваресом пройдет в 10-унцевых перчатках. Говорят, в них кулак, как голый. Вы сами в каких боксируете обычно?

— В десятиунцевых. Да, они очень жесткие.

— Почему не восьми или 12-унцевых, а именно 10. В чем такая принципиальная разница?

— Все чемпионские бои боксируют в 10-унцевых перчатках. Восьмиунцевые используют в более легких весовых категориях. 12-унцевые — в тяжелых. Средний вес использует 10-унцевые.

— Кулак в них сжимается? Они между собой тоже разные?

— Да, сжимается. Немного отличия есть — в весе и размере.

— А у 10-унцевых между собой?

— Нет, они одинаковые.

Напомним, организаторы титульного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики, намеченным на 16 сентября, подбирают место для его проведения.