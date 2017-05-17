Максим Бурсак объяснил выбор 10-унцевых перчаток для боя Головкин — Альварес
Украинский
боксер-профессионал Максим Бурсак (33−5−1, 15 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz объяснил выбор десятиунцевых перчаток для боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Максим, бой между Головкиным и Альваресом пройдет в 10-унцевых перчатках. Говорят, в них кулак, как голый. Вы сами в каких боксируете обычно?
— В десятиунцевых. Да, они очень жесткие.
— Почему не восьми или 12-унцевых, а именно 10. В чем такая принципиальная разница?
— Все чемпионские бои боксируют в 10-унцевых перчатках. Восьмиунцевые используют в более легких весовых категориях. 12-унцевые — в тяжелых. Средний вес использует 10-унцевые.
— Кулак в них сжимается? Они между собой тоже разные?
— Да, сжимается. Немного отличия есть — в весе и размере.
— А у 10-унцевых между собой?
— Нет, они одинаковые.
Напомним, организаторы титульного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики, намеченным на 16 сентября, подбирают место для его проведения.
В этом же вечере бокса может выступить чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс. Ранее вопрос с выбором перчаток прокомментировал известный в прошлом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter