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https://sport.mail.ru/news/boxing/29769948/
17 мая 2017, 11:29 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший о скандальном видео с толпой девушек: Меня подставили, чтобы окончательно уничтожить

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (50−3−1, 32 КО) впервые прокомментировал инцидент, произошедший с ним вскоре после проигранного поединка против соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Ранее в сети появилось видео, на котором выпивший Чавес-младший веселится в гостиничном номере в кругу женщин легкого поведения. Как позже рассказала жена боксера, у ее мужа украли часы за 40 тысяч долларов, гонорарный чека за бой с Альваресом и другие, менее дорогие вещи. По словам самого Чавеса-младшего, его просто подставили.

«Я думаю, что это видео было спланировано, чтобы окончательно меня уничтожить. Они сделали свою грязную работенку, сняв видео, и ретировались. Я никогда не платил женщинам. Не сомневаюсь, что это все устроил один из моих знакомых. Я понимаю, что поступил неправильно. Но неправильно и называть меня после этого безбожником и говорить, что я подаю плохой пример для молодежи».

Боксер также утверждает, что не жалеет о пропавших ценностях, потому что для него важнее мир в семье. «Деньги приходят и уходят, и для меня самое важное то, что моя жена знает, что у меня ничего с этими девушками не было. Конечно, она на меня злится, всё-таки она моя жена, но я поговорил с одним из ребят, которые также попали в кадр, и потребовал от него объяснений. Я сказал: “Проблема не в пропавших часах и деньгах, я хочу чтобы ты сказал моей жене, что у меня ничего не было с теми девушками”. Он очень испугался и сказал: “Эти женщины пришли и ушли”. Но после случившегося у меня все равно были проблемы с супругой».
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