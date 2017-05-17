Чавес-младший о скандальном видео с толпой девушек: Меня подставили, чтобы окончательно уничтожить

Ранее в сети появилось видео, на котором выпивший Чавес-младший веселится в гостиничном номере в кругу женщин легкого поведения. Как позже рассказала жена боксера, у ее мужа украли часы за 40 тысяч долларов, гонорарный чека за бой с Альваресом и другие, менее дорогие вещи. По словам самого Чавеса-младшего, его просто подставили.

«Я думаю, что это видео было спланировано, чтобы окончательно меня уничтожить. Они сделали свою грязную работенку, сняв видео, и ретировались. Я никогда не платил женщинам. Не сомневаюсь, что это все устроил один из моих знакомых. Я понимаю, что поступил неправильно. Но неправильно и называть меня после этого безбожником и говорить, что я подаю плохой пример для молодежи».