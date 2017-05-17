Чавес-младший о скандальном видео с толпой девушек: Меня подставили, чтобы окончательно уничтожить
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (50−3−1, 32 КО) впервые прокомментировал инцидент, произошедший с ним вскоре после проигранного поединка против соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.
Ранее в сети появилось видео, на котором выпивший
«Я думаю, что это видео было спланировано, чтобы окончательно меня уничтожить. Они сделали свою грязную работенку, сняв видео, и ретировались. Я никогда не платил женщинам. Не сомневаюсь, что это все устроил один из моих знакомых. Я понимаю, что поступил неправильно. Но неправильно и называть меня после этого безбожником и говорить, что я подаю плохой пример для молодежи».
Боксер также утверждает, что не жалеет о пропавших ценностях, потому что для него важнее мир в семье. «Деньги приходят и уходят, и для меня самое важное то, что моя жена знает, что у меня ничего с этими девушками не было. Конечно, она на меня злится,
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