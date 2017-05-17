Определилась соперница Фирузы Шариповой
Против казахстанки выступит Ольга Забавина из России.
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Против казахстанки выступит Ольга Забавина из России. Стало известно имя соперницы нашей соотечественницы. 27 мая в Москве против Фирузы Шариповой на ринг выйдет россиянка Олбга Забавина. Об этом сообщает allfight.ru.
Для казахстанки это поединок станет шестым на профессиональном ринге. Профессиональная карьера 30-летней Забавиной состоит из шести проведенных боев, все из которых россиянка проиграла.
Напомним, поединок
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