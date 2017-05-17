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17 мая 2017, 10:56 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Определилась соперница Фирузы Шариповой

Против казахстанки выступит Ольга Забавина из России.

Против <span class=error>казахстанки</span> выступит Ольга <span class=error>Забавина</span> из России. Увеличить
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Против казахстанки выступит Ольга Забавина из России. Стало известно имя соперницы нашей соотечественницы. 27 мая в Москве против Фирузы Шариповой на ринг выйдет россиянка Олбга Забавина. Об этом сообщает allfight.ru.

Для казахстанки это поединок станет шестым на профессиональном ринге. Профессиональная карьера 30-летней Забавиной состоит из шести проведенных боев, все из которых россиянка проиграла.

Напомним, поединок Шарипова-Забавина состоится в Москве, 27 мая в рамках вечера бокса под девизом «Дерись и побеждай» и будет проходить во втором полулегком весе — до 59 кг. Бой рассчитан на 10 раундов. В этот же вечер поединок проведет другой казахстанский боксер. 23-летний Виктор Коточигов проведет 6-раундовый рейтинговый бой в легком весе. Имя соперника казахстанского боксера пока не называется.

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