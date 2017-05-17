Тренер Тайсона намекнул на ограниченный набор навыков у Головкина перед «Канело»

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«Кто победит в этом бою? Я думаю, «Канело». Головкин является фаворитом у букмекеров, потому что он GGG, вот и все. А «Канело» несомненно лучше как боец.

Заберите у Головкина его силу удара и что останется? Вот и все. Хорошо, в поединке с Лемье он показал свой джеб, но мы говорим о Лемье и «Канело». в этом и разница, это разные люди, это разные лиги, — заявил Макгирт в интервью Villainfy Media.

Отметить, что Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых были Майк Тайсон и Артуро Гатти. В 2002 году он был назван тренером года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе.