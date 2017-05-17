Как место проведения может повлиять на бой Головкин — Альварес
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз порассуждал, какие выгоды могут быть извлечены из разных мест проведения боя Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес, сообщает Sports.kz.
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«Бой Головкина и Альвареса на 90-тысячных AT&T Stadium или «Уэмбли» поможет привлечь наибольшее количество фанатов бокса. Тем не менее, это может не принести столько денег, сколько проведение его в
Среднестатистическим фанатам бокса в США без разницы, где пройдет бой, потому что они будут смотреть его на НВО PPV. Было бы здорово, если бы площадка была такой, в которой болельщики двух боксеров разделялись в равной степени, а не являлись бы в большинстве фанатами «Канело». Не хотелось бы, чтобы судьи выносили решение в пользу мексиканца под влиянием шума толпы, если поединок продлится все 12 раундов. Хотя Golden Boy скорее всего захотят выбрать именно такую арену, чем ту, где количество поддержки каждого из бойцов будет равным, — написал Эмброуз.
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