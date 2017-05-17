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17 мая 2017, 9:25 | Бокс | Sports.kz

Как место проведения может повлиять на бой Головкин — Альварес

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз порассуждал, какие выгоды могут быть извлечены из разных мест проведения боя Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз порассуждал какие выгоды могут быть извлечены из разных мест проведения боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Бой Головкина и Альвареса на 90-тысячных AT&T Stadium или «Уэмбли» поможет привлечь наибольшее количество фанатов бокса. Тем не менее, это может не принести столько денег, сколько проведение его в Лас-Вегасе. Если идея Оскара Де Ла Хойи состоит в том, чтобы заработать максимальное количество денег, то они могут пойти в направлении Вегаса. Стадион «Доджерс» вмещает 60 тысяч зрителей. Это также может стать прекрасным местом, если Golden Boy захотят организовать поединок поближе к своей штаб-квартире в Лос-Анджелесе.

Среднестатистическим фанатам бокса в США без разницы, где пройдет бой, потому что они будут смотреть его на НВО PPV. Было бы здорово, если бы площадка была такой, в которой болельщики двух боксеров разделялись в равной степени, а не являлись бы в большинстве фанатами «Канело». Не хотелось бы, чтобы судьи выносили решение в пользу мексиканца под влиянием шума толпы, если поединок продлится все 12 раундов. Хотя Golden Boy скорее всего захотят выбрать именно такую арену, чем ту, где количество поддержки каждого из бойцов будет равным, — написал Эмброуз.

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