«Хотя Оскар Де Ла Хойя, как промоутер, и говорит, что этот бой закончится нокаутом, этого не будет. Будет 12 раундов, временами довольно тяжелых раундов, как для одного, так и для другого. Головкин и Альварес очень хорошо держат удар, что уже неоднократно доказали. И у того, и другого очень жесткий удар, но при этом держат они очень хорошо. Поэтому я считаю, что поединок продлится все 12 раундов.

Ну опять же, если там какое-нибудь рассечение или так далее — то это уже совсем другая история. Имею ввиду такого нокаута, когда один боксер не способен продолжать бой или лежит на полу, либо он встал и рефери видит, что он не может продолжать и его болтает — этого, на мой взгляд, не будет. Нас ждет победа решением. И здесь кроется очень хитрый момент — популярность Альвареса сейчас в любом случае выше, чем у Головкина. И кто знает, в чью сторону судьи будут чуть больше склоняться. Поэтому я не исключаю, что в случае какого-то примерно равного боя больше вероятность того, что судьи отдадут бой в пользу Альвареса. Для Головкина важно не просто победить, а иметь какой-то задел, чтобы это было более чем очевидно и чтобы у судей не было шансов. Потому что мы видели бой Ковалев — Уорд. Максимальный результат, который Уорд мог бы заслуживать в том поединке, с огромной натяжкой — это ничья. Есть, конечно, и такие, кто посчитал, что победил Уорд, Таковых около трети, но сам я отношусь к тем двум-третям, которые считают, что победил Ковалев. Близко победил, но на мой взгляд именно нокдаун стал решающим фактором.

Возвращаясь к бою Головкин — Альварес хочу отметить, что это сугобо мое мнение, и я никому его не навязываю. Пусть победит сильнейший, это самое главное. И чтобы поединок оправдал наши ожидания. Но учитывая стили боксеров, не думаю, что нас ожидает какая-то кровавая бойня. Нет. Все-таки и «Канело», и Головкин приучили нас, что они опираются больше на интеллект, на технику, тактику, где-то осторожность даже. Не думаю, что это будет где-то в стиле Хаглер — Хернс или Гатти — Уорд. Нет. Это будет тактический бой. Да, временами будут какие-то размены ударами, потому что кто-то будет выжидать, пытаться работать на опережение и контратаке. И временами такие вспышки будут, но бой будет в меру зрелищным, очень напряженным и держать в напряжении. Он в любом случае будет интересным. Фанаты бокса наконец-то получат то, чего они хотели и о чем мечтали последние полтора года, — резюмировал Стангрит.