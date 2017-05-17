Стангрит: В бою Головкин — Альварес нас ждет победа решением. И здесь кроется очень хитрый момент
Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), назначенный на 16 сентября, продлится все 12 раундов. Такое мнение высказал известный российский комментатор Григорий Стангрит.
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Видимо, что-то случилось...
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«Хотя Оскар Де Ла Хойя, как промоутер, и говорит, что этот бой закончится нокаутом, этого не будет. Будет 12 раундов, временами довольно тяжелых раундов, как для одного, так и для другого. Головкин и Альварес очень хорошо держат удар, что уже неоднократно доказали. И у того, и другого очень жесткий удар, но при этом держат они очень хорошо. Поэтому я считаю, что поединок продлится все 12 раундов.
Ну опять же, если там
Возвращаясь к бою Головкин — Альварес хочу отметить, что это сугобо мое мнение, и я никому его не навязываю. Пусть победит сильнейший, это самое главное. И чтобы поединок оправдал наши ожидания. Но учитывая стили боксеров, не думаю, что нас ожидает
Ранее он рассказал о том, кого он будет поддерживать в предстоящем поединке Головкина и «Канело». Также Стангрит отметил, что само объявление собрало миллион PPV, а не бой Альвареса и
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