Анонс боя Головкин — «Канело» назвали самым продаваемым, прибыльным и кассовым в истории профи-бокса
Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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При этом Стангрит признался, что ему хочет оставить позади бой «Канело» с Хулио Сезаром
«Главным событием этого
«Канело» — Головкин — это самый продаваемый, самый прибыльный и самый кассовый анонс в истории профессионального бокса.
Я не буду давать никаких прогнозов на этот бой. Естественно понятно, что я буду поддерживать, и это не секрет, Геннадия Головкина. И надеюсь, что он выиграет этот бой. Это самый большой в его карьере, потенциально самая значимая победа, которая откроет
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