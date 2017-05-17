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https://sport.mail.ru/news/boxing/29767124/
17 мая 2017, 8:34 | Бокс | Vesti.kz

Анонс боя Головкин — «Канело» назвали самым продаваемым, прибыльным и кассовым в истории профи-бокса

Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Отмечена также значимость победы для GGG в этом поединке. Увеличить
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При этом Стангрит признался, что ему хочет оставить позади бой «Канело» с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который он назвал односторонним избиением. Этот поединок состоялся 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса единогласным решением судей, после которого было официально объявлено о поединке мексиканца с Головкиным на 16 сентября.

«Главным событием этого PPV-шоу (боя «Канело» с Чавесом, который HBO транслировал через систему платных трансляций — прим.) стало объявление боя Головкин — Альварес. И по сути, у нас получилось, что это не бой «Канело» — Чавес собрал миллион PPV — ну, по предварительным прогнозам около миллиона — а само объявление поединка Головкин — Альварес собрало миллион PPV.

«Канело» — Головкин — это самый продаваемый, самый прибыльный и самый кассовый анонс в истории профессионального бокса.

Я не буду давать никаких прогнозов на этот бой. Естественно понятно, что я буду поддерживать, и это не секрет, Геннадия Головкина. И надеюсь, что он выиграет этот бой. Это самый большой в его карьере, потенциально самая значимая победа, которая откроет какие-то новые возможности. В том числе в финансовом плане, особенно если получится ярко победить в зрелищном и масштабном поединке, — рассказал Стангрит.

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