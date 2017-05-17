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При этом Стангрит признался, что ему хочет оставить позади бой «Канело» с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который он назвал односторонним избиением. Этот поединок состоялся 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса единогласным решением судей, после которого было официально объявлено о поединке мексиканца с Головкиным на 16 сентября.

«Главным событием этого PPV-шоу (боя «Канело» с Чавесом, который HBO транслировал через систему платных трансляций — прим.) стало объявление боя Головкин — Альварес. И по сути, у нас получилось, что это не бой «Канело» — Чавес собрал миллион PPV — ну, по предварительным прогнозам около миллиона — а само объявление поединка Головкин — Альварес собрало миллион PPV.

«Канело» — Головкин — это самый продаваемый, самый прибыльный и самый кассовый анонс в истории профессионального бокса.