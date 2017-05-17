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17 мая 2017, 8:31 | Бокс | Vesti.kz

Эдди Хирн: Не думаю, что «Канело» сильнее Головкина. В среднем весе вообще мало кто может побить GGG

Известный в мире бокса промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением по поводу предстоящего 16 сентября боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Промоутер отметил сильные стороны обоих боксеров. Увеличить
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«Я не думаю, что «Канело» сильнее Головкина. В среднем весе вообще мало кто может побить GGG, — сказал Хирн в интервью FightHub TV. — Альварес — фантастический боец. Я пересмотрел его бой с Лиамом Смитом. Я знаю, что вы невысокого мнения о Смите, но он хороший боксер, может быть не элитного уровня, но он качественный боец.

«Канело» чертовски быстрый боец, но Головкин просто зверь. Он режет углы и оказывает чрезмерное давление. А сила его удара — это просто нечто.

Напомним. Хирн выступил в роли организатора боя Головкина с британцем Келлом Бруком. Тот поединок состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой казахстанца. Бой был остановлен в пятом раунде после того, как секундант Брука выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что GGG сломал сопернику глазницу и тому потребовалась операция.

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