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https://sport.mail.ru/news/boxing/29766739/
17 мая 2017, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

WBN отдал «Канело» второе место в рейтинге после объявления его боя с Головкиным

Портал World Boxing News опубликовал обновленный рейтинг в средней весовой категории, куда впервые включил мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается что в случае победы над GGG мексиканец имеет все шансы на то чтобы стать королем P4P. Увеличить
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До этого «Канело» возглавлял первый средний вес, в котором он владеет поясом чемпиона мира по версии WBO. Однако после объявленного на 16 сентября его боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), мексиканца «повысили» в классе.

Причем WBN поставил «Канело» сразу второе место в среднем дивизионе следом за Головкиным. Ранее аналогичным способом поступили старейший журнал о боксер Boxing News и телеканал ESPN.

Отметим, что в ТОП-50 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии World Boxing News «Канело» занимает только пятое место, тогда как Головкин замыкает первую тройку.

При этом издание отмечает, что в случае победы в сентябрьском противостоянии «Канело» имеет все шансы на то, чтобы обойти Андре Уорда (1) и Мэнни Пакьяо (2) и стать королем P4P.

Ранее было объявлено, что бой между Головкиным и Альваресом пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).

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