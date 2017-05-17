Тренер Хурцидзе оскорбил Сондерса и заключил с ним пари на гонорар

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«Так как он не понимает, о чем ты говоришь, не смей оскорблять его. Ты же настоящая задница. Как тебе такое?», — сказал Розье.

Когда тренер в очередной попросил Сондерса не перебивать Автандила, объяснявшегося через переводчицу, чемпион нахально заявил, что тот «все равно ведь приедет сюда только за чеком».

«Он здесь, чтобы надрать тебе задницу. Я знаю, что ты грубиян, но не будь же ты таким… этим самым. Потому что, сам подумай, как ты будешь выглядеть, когда он наваляет тебе?», — добавил он.

В ответ на это Сондерс предложил Розье пари: гонорар чемпиона против тренерских из гонорара Хурцидзе. Тренер согласился, сказав «нет проблем», и добавил, что кроме Авто у него еще пятеро средневесов, которые приносят ему деньги. «Ты говоришь, что Хурцидзе наестся твоих джебов? Зато он при готовит тебе на ужин навалом хуков», — подчеркнул Розье.

Напомним, именно хуком слева грузин нокаутировал 22 апреля в Англии местного проспекта Томми Лэнгфорда и завоевал пояс «временного» чемпиона WBO. За полноценный титул Хурцидзе поборется с Сондерсом 8 июля в Лондоне.