Легенды мексиканского бокса похвалили Альвареса за принятый бой с Головкиным
Легенды мексиканского бокса Карлос Сарате, Луче Пинтор и Умберто Гонсалес высоко оценили предстоящий бой их соотечественника Салуя «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
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«Я думаю, что это будет великий бой. “Канело” находится на пике своей карьеры, это будет отличный бой, — предсказал Пинтор, который в
«Канело» уже согласился на бой с Головкиным, который пройдет в весе, в котором и должен быть. В этом весе «Канело» будет очень силен, но он должен готовиться так, как он всегда делал. Он целеустремленный боец. У него возникают проблемы с тем, кто сильнее, но он может победить Головкина, молодость может победить, — сказал Гонсалес.
«Посмотрим, сможет ли он заполучить больше титулов. Мы ожидаем самое большое зрелище в этом году и надеемся,
Напомним, бой Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять в этом поединке.
О том, в каких перчатках будут боксировать Головкин и Альварес можно прочитать здесь. Сторонам осталось лишь выбрать место проведения боя.
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