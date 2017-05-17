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https://sport.mail.ru/news/boxing/29766553/
17 мая 2017, 8:22 | Бокс | Vesti.kz

Легенды мексиканского бокса похвалили Альвареса за принятый бой с Головкиным

Легенды мексиканского бокса Карлос Сарате, Луче Пинтор и Умберто Гонсалес высоко оценили предстоящий бой их соотечественника Салуя «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

Они отмечают что поединок с GGG может помочь карьере их соотечественника. Увеличить
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«Я думаю, что это будет великий бой. “Канело” находится на пике своей карьеры, это будет отличный бой, — предсказал Пинтор, который в какой-то момент был одним из главных критиков Сауля. — Что касается боя с Чавесом-младшим, мы не можем даже обсуждать, что это был самый большой обман, который я когда-либо видел».

«Канело» уже согласился на бой с Головкиным, который пройдет в весе, в котором и должен быть. В этом весе «Канело» будет очень силен, но он должен готовиться так, как он всегда делал. Он целеустремленный боец. У него возникают проблемы с тем, кто сильнее, но он может победить Головкина, молодость может победить, — сказал Гонсалес.

«Посмотрим, сможет ли он заполучить больше титулов. Мы ожидаем самое большое зрелище в этом году и надеемся, что-то, что произошло в бою с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, здесь не повторится. Этот бой может сделать его карьеру, и хорошо, что он уже обеспечил ее. Единственное, что я видел в последнем бою “Канело”, это то, что он мог нокаутировать Чавеса, но он не смог этого сделать», — сказал Сарате.

Напомним, бой Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять в этом поединке.

О том, в каких перчатках будут боксировать Головкин и Альварес можно прочитать здесь. Сторонам осталось лишь выбрать место проведения боя.

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