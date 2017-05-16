Миша Алоян: По-прежнему горю желанием выступить на Олимпиаде

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— Как можете описать ощущения от дебюта в профессионалах?

— Нет чувства, что произошло что-то грандиозное. Радует, что я получил такой опыт, убедительно победил опытнейшего соперника.

— Не было опасений, что что-то может пойти не так? Все же у Кардозы за спиной 33 профессиональных поединка.

— Опасения были, но мы хотели рискнуть. Все в принципе получилось. У нас с тренером Эдуардом Кравцовым было желание начать с топовых соперников. Нам не нужны были проходящие поединки. У меня не будет боев для набора послужного списка.

ЗА НОКАУТОМ НЕ ГНАЛСЯ

— Чем довольны, а что хотите подтянуть?

— Еще много нужно работать. Конкретных проблем называть не буду. Что-то в бою получалось, но не на 100 процентов. Будет еще лучше.

— Как меняли подготовку перед переходом в профессионалы?

— Я давно готовлюсь по своим планам, даже в сборной. В этот раз мы поработали под конкретного соперника, вот и все. Говорят, что в любителях нужно больше двигаться. Но мы с Эдуардом Викторовичем решили, что раз у меня подвижные ноги, то нужно их использовать и сейчас.

— Иными словами, все лучшее из любителей забрали с собой?

— Конечно. Так и нужно работать. Зачем все менять кардинально?

— Опыт длинных боев у вас уже был в рамках той же WSB. Но может, что-то все-таки показалось необычным? К примеру, перчатки?

— После нескольких раундов я перестал вообще об этом думать. В разгар боя было не до этого. В этих перчатках можно нанести сопернику хороший ущерб. Считаю, что бокс должен быть тотальным.

— Не было желания закончить поединок досрочно?

— Наоборот, я очень рад, что у меня получился длинный бой. Если бы соперник был из новичков, которых подбирают, чтобы набивать нокаутерский рекорд, то можно было бы и досрочно закончить. Если бы мне десяток таких соперников подобрали, я стал бы супернокаутером. Но тогда я не получил бы большого опыта, а мне он необходим. С Кардозой за нокаутом не гнался.

ДОРОГА К ТИТУЛУ БУДЕТ КОРОТКОЙ

— Вам прочат большое будущее. Маурисио Сулейман предлагает боксировать за пояс WBC Silver. Дорога к титулу может оказаться быстрой?

— Я вообще бы хотел, чтобы мой промоутер Умар Кремлев сделал бы мой второй бой чемпионским. Но пока не получается. В любом случае у меня дорога к чемпионским боям действительно будет короткой. Это связано с моим большим опытом в любителях. Конечно, профи — это совсем другое, но я надеюсь втянуться быстро, набраться опыта и боксировать на достойном уровне. Еще одна большая цель — пропагандировать российский бокс. Мы будем стараться проводить бои в регионах. У нас есть хорошие бойцы — Поветкин, Лебедев, Дрозд и другие. Но если и я смогу внести свою лепту, почему бы и нет?

— Однажды откроете свою школу бокса или подтянете себе молодых ребят в команду?

— Немного позже. Сейчас я занят своей карьерой, а открытие школы бокса требует большого внимания. Не хочу сейчас подводить свою команду.

— Кто, кроме Эдуарда Кравцова, входит в ваш тренерский штаб?

— Я давно работаю с тренером по общефизической подготовки из Новосибирска. И это дает свои плоды. Я насмотрелся на тренеров по физподготовке, которые делают банальные вещи и получают огромные деньги. Но Кравцов может дать фору по физической подготовке любому специалисту. Мне повезло, у меня такой замечательный тренер.

— На какой базе готовитесь?

— В последний раз готовились в «Академии бокса» в Румянцево, на базе «Озеро Круглое». А где начнем подготовку к следующему поединку, пока не знаю. Сейчас тренер полетел в Америку, у него там боксируют перспективные ребята. У меня есть некоторое время на отдых.

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ НЕ СТЫДНО

— Вы говорили, что по-прежнему хотите выступить в Токио-2020. А если придется выбирать между защитой профессионального титула и поездкой на Олимпиаду?

— Это все возможно решить с помощью переговоров. C моей стороны будет письменный запрос о выступлении на Играх. Олимпиада остается для меня приоритетом. Я горю желанием победить в Токио, это очень важный момент в моей карьере.

— Пока не было новостей из CAS по итогам слушаний по вашему допинговому делу?

— Пока нет, суд состоялся 9 мая. Думаю, в течение месяца должны прислать ответ, но никто точной даты не знает. Я об этом, если честно, уже особо не думаю. У меня началась профессиональная карьера, открылось новое дыхание, появились новые эмоции и стимул.

— То есть ситуация с разбирательствами для вас позади?

— Конечно, очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы мне вернули медаль. Но если ее все же отнимут… Жизнь продолжается, вся Россия знает, что дело политизировано. Спрей для носа не является никаким допингом, а допинг я не принимал — ни стероиды, ни гормоны. Мне перед людьми не стыдно, я чистый спортсмен и всегда добивался успеха благодаря тренировкам.

— Советуете коллегам быть осторожнее и внимательнее, сто раз все перепроверять?