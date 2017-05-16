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16 мая 2017, 19:57 | Бокс | Vesti.kz

Василий Ломаченко назвал реванш с Орландо Салидо шагом назад для себя

Чемпион WBO в первом легком весе Василий Ломаченко (8−1, 6 KO) в интервью BoxingScene высказался о возможном бое-реванше против мексиканцем Орландо Салидо (43−13−4, 30 KO).

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Украинец считает, что этот поединок станет для него шагом назад, но он готов к нему. Возвращение Ломаченко на ринг запланировано на конец лета.

«Для меня, как боксера, бой с Салидо — шаг назад. Я всегда стремлюсь сделать что-то новое, интересное и полезное для своей карьеры. Зачем тратить время, чтобы закрывать какие-то вопросы из прошлого? После нашего боя было понятно, что мы оба из себя представляем. Но если промоутеры договорятся, я проведу этот бой. Я пока не могу ничего сказать о моем следующем бое, но думаю, что выйду на ринг в конце лета», — цитирует Ломаченко Sports.ru.

Напомним, Ломаченко и Салидо встречались в марте 2014 года. Тогда победу раздельным решением судей одержал мексиканец, который стал новым чемпионом WBO в легком весе. Для украинца это был второй бой в профи.

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