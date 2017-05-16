Василий Ломаченко назвал реванш с Орландо Салидо шагом назад для себя
Чемпион WBO в первом легком весе Василий Ломаченко (8−1, 6 KO) в интервью BoxingScene высказался о возможном
бое-реванше против мексиканцем Орландо Салидо (43−13−4, 30 KO).
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Видимо, что-то случилось...
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Украинец считает, что этот поединок станет для него шагом назад, но он готов к нему. Возвращение Ломаченко на ринг запланировано на конец лета.
«Для меня, как боксера, бой с Салидо — шаг назад. Я всегда стремлюсь сделать
Напомним, Ломаченко и Салидо встречались в марте 2014 года. Тогда победу раздельным решением судей одержал мексиканец, который стал новым чемпионом WBO в легком весе. Для украинца это был второй бой в профи.
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