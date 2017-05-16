Ербосынулы готовится к предстоящему бою под руководством Роуча

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В данное время казахстанец проводит тренировочные сборы в Wild Card West, который базируется в Лос-Анджелесе. Айдос готовится к предстоящему бою под руководством знаменитого тренера Фредди Роуча.



Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 5 поединков, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).