Ербосынулы готовится к предстоящему бою под руководством Роуча
17 июня в американском городе Балтимор состоится вечер бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Айдос Ербосынулы. Его соперник пока не определен, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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В данное время казахстанец проводит тренировочные сборы в Wild Card West, который базируется в
Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 5 поединков, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).
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