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https://sport.mail.ru/news/boxing/29764037/
16 мая 2017, 19:51 | Бокс | Sports.kz

Ербосынулы готовится к предстоящему бою под руководством Роуча

17 июня в американском городе Балтимор состоится вечер бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Айдос Ербосынулы. Его соперник пока не определен, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

17 июня в американском городе Балтимор состоится вечер бокса в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер <span class=error>Айдос</span> Ербосынулы. Его соперник пока не определен сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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В данное время казахстанец проводит тренировочные сборы в Wild Card West, который базируется в Лос-Анджелесе. Айдос готовится к предстоящему бою под руководством знаменитого тренера Фредди Роуча.

Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 5 поединков, и во всех одержал досрочные победы. Боксер выступает в средней весовой категории (до 72,6 кг).

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