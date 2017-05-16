Пять казахстанских боксёров вышли в полуфинал Исламиады-2017
В Баку завершились четвертьфинальные баталии на Исламских играх солидарности 2017. В полуфинал вышли пять казахстанских боксёров, сообщает
пресс-служба КФБ.
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В поединках 16 мая Куан Куатов (64) дважды отправил туркменского боксёра Зуфара Сапарбаева в нокдаун, счёт в этом бою 5:0 в пользу казахстанца.
Азат Махметов (52) вёл свой четвертьфинальный бой с пакистанцем Суедом Мухаммадом Асифом до третьего раунда, затем соперник нашего боксёра получил травму и рефери остановил поединок — победа присуждена Ахметову ввиду явного преимущества.
Соперник Турсынбая Кулахмета (75) Махмуд Гаипов из Узбекистана также продержался до третьего раунда, после чего отказался от продолжения боя. Кулахмет стал пятым казахстанцем, вышедшим в полуфинал Исламских игр.
Накануне в ½ Иламиады вышли Султан Заурбек (60) и Илья Очкин (69). В следующем круге соревнований им придётся противостоять непростым соперникам.
17 мая (дневная сессия)
Куан Куатов — Алиёр Нуралиев (Узбекистан)
17 мая (вечерняя сессия)
Султан Заурбек — Джавид Чалабиев (Азербайджан)
Азат Махметов — Усама Морджане (Алжир)
Илья Очкин — Тамерлан Абдуллаев (Азербайджан)
Турсынбай Кулахмет — Дьедонн Сеуи Нтсенгве (Камерун).
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