Президент Федерации профи-бокса РК назвал претендентов на бой за титул WBC на вечере бокса в Астане
Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин сообщил корреспонденту Vesti.kz о том, что казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев, владеющий вакантным титулом WBC International во второй легкой весовой категории, может стать участником главного боя на вечера бокса в Астане, посвященном международной конвенции WBC (Всемирного Боксерского Совета).
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«В рамках вечера бокса вполне возможен титульный бой за пояс WBC. Недавно наш Бекман Сойлыбаев показал хороший результат и может претендовать на этот поединок. Фируза Шарипова также может принять участие в это вечере бокса. Когда мы окончательно решим это вопрос, промоутеры начнут договариваться по проведению боя на День Конституции, 30 августа», — отметил Бекхожин.
Отметим, что Сойлыбаев стал обладателем вакантного титула, после победы над венесуэльским боксером Самуэлем Гонсалесом. Эта победа стала 11-ой в его послужном списке профессионала. При этом представитель промоутерской компании Diamond Ring не имеет ни одного поражения.
Добавим, что первая девушка в
Ранее стало известно, что в Астане состоятся два отдельных вечера бокса. Организацией мероприятия, запланированного на 30 августа, занимается федерация профессионального бокса РК. Другой вечер бокса, инициированный министерством культуры и спорта Казахстана состоится 9 сентября.
Напомним, юбилейная, 55-я конвенция WBC запланирована в период с 31 августа по 9 сентября. Флаг организации уже передан на хранение в
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