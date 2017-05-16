Президент Федерации профи-бокса РК назвал претендентов на бой за титул WBC на вечере бокса в Астане

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«В рамках вечера бокса вполне возможен титульный бой за пояс WBC. Недавно наш Бекман Сойлыбаев показал хороший результат и может претендовать на этот поединок. Фируза Шарипова также может принять участие в это вечере бокса. Когда мы окончательно решим это вопрос, промоутеры начнут договариваться по проведению боя на День Конституции, 30 августа», — отметил Бекхожин.

Отметим, что Сойлыбаев стал обладателем вакантного титула, после победы над венесуэльским боксером Самуэлем Гонсалесом. Эта победа стала 11-ой в его послужном списке профессионала. При этом представитель промоутерской компании Diamond Ring не имеет ни одного поражения.

Добавим, что первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова рассказала о своих планах по завоеванию чемпионского титула в Астане.

Ранее стало известно, что в Астане состоятся два отдельных вечера бокса. Организацией мероприятия, запланированного на 30 августа, занимается федерация профессионального бокса РК. Другой вечер бокса, инициированный министерством культуры и спорта Казахстана состоится 9 сентября.