Учебный центр AIBA появится на базе «Озеро Круглое»
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA) достигли договоренности о том, что на подмосковной тренировочной базе сборных команд «Озеро Круглое» будет организован учебный центр AIBA. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Встреча с главой AIBA
«Мы достигли договоренности, что на базе “Озеро Круглое” появится учебный центр AIBA, в июне к нам приедет комиссия организации, — сообщил Кремлев. — Это будет первый подобный центр бокса, где будут проводиться курсы для повышения квалификации судей. Планируем, что участие в них примут и иностранные специалисты».
Кремлев отметил, что встреча с президентом AIBA прошла крайне плодотворно. «Встреча прошла крайне плодотворно, и даже глава AIBA отметил, что Россия приехала на переговоры с такой большой делегацией, — рассказал он. — Думаю, такие встречи будут проходить раз в полгода. Наша задача развивать бокс по всем возможным направлениям не только в России, но и на международном уровне».
Кремлев был избран генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля нынешнего года после упразднения должности президента организации. AIBA поддержала данные изменения в организации.
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