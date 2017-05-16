Олег Саитов и Эдуард Кравцов войдут в комиссии AIBA

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Саитов является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера, вручаемого самому техничному боксеру на Играх. Кравцов — тренер призера Олимпийских игр Михаила Алояна и ряда других известных российских боксеров.

«По итогам нашей встречи могу сообщить, что представители России войдут во все профильные комиссии AIBA, — рассказал Кремлев. — В тренерскую войдет Эдуард Кравцов, в спортивную — Олег Саитов, в судейской Россию будут представлять Валерий Ратьков и Николай Бердник, в технической — Эдуард Абдулманов».

Как сообщил Кремлев, он планирует войти в комиссию по профессиональному боксу. «Я планирую войти в комиссию по профессионалам, а в комиссию Всемирной серии бокса — Михаил Федяев».

Кремлев отметил, что планирует войти в исполком AIBA. «Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, я буду стараться получить место в исполкоме организации. В любом случае необходимо, чтобы там был российский представитель. Выборы через год, мы будем работать, чтобы получить это право», — подчеркнул Кремлев.