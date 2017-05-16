Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29761978/
16 мая 2017, 17:10 | Бокс | ТАСС

Олег Саитов и Эдуард Кравцов войдут в комиссии AIBA

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и тренер Эдуард Кравцов войдут в комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев по итогам встречи с главой AIBA Чинг-Коу Ву, завершившейся в Лозанне.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев планирует войти в комиссию по профессиональному боксу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Саитов является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера, вручаемого самому техничному боксеру на Играх. Кравцов — тренер призера Олимпийских игр Михаила Алояна и ряда других известных российских боксеров.

«По итогам нашей встречи могу сообщить, что представители России войдут во все профильные комиссии AIBA, — рассказал Кремлев. — В тренерскую войдет Эдуард Кравцов, в спортивную — Олег Саитов, в судейской Россию будут представлять Валерий Ратьков и Николай Бердник, в технической — Эдуард Абдулманов».

Как сообщил Кремлев, он планирует войти в комиссию по профессиональному боксу. «Я планирую войти в комиссию по профессионалам, а в комиссию Всемирной серии бокса — Михаил Федяев».

Кремлев отметил, что планирует войти в исполком AIBA. «Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, я буду стараться получить место в исполкоме организации. В любом случае необходимо, чтобы там был российский представитель. Выборы через год, мы будем работать, чтобы получить это право», — подчеркнул Кремлев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Президент Федерации бокса Украины переизбран на новый цикл

Президент Федерации бокса Украины переизбран на новый цикл

В Виннице прошла очередная отчетно-выборная Конференция ФБУ, согласно голосованию на которой Владимир Продивус был переизбран на должность президента Федерации бокса Украины на новый цикл. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

Геркус: "Локомотив" намерен выкупить у "Краснодара" контракт Ари

Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игры