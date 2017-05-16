Виталий Демьяненко: Альварес должен быть жестким, иначе Головкин его задавит «техникой» и тактикой
Известный в прошлом
боксер-профессионал, обладатель поясов по версиям WBO Asia-Pacific, WBA PanAsian Boxing Association (PABA) и WBC Asian Boxing Council (ABCO) Виталий Демьяненко (22−0−0) рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, каким ему видится титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом.
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— Считаю, что Альварес — очень опасный соперник для Геннадия. Я уверен, что Головкин подберет к нему ключики, но немного переживаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Хорошо, что бой проходит не в промежуточном весе, а в «чистом» среднем. Пришлось бы «гонять» Геннадию лишние килограммы. Геннадий бы мог принять и другие условия, и боксировать в категории до 69 килограммов. Но тут вопрос… Кто диктует условия? Я не знаю, кто был инициатором того, чтобы боксеры дрались в десятиунцевых перчатках — Альварес или Головкин? Я думаю, что в этом был вопрос, ведь оба боксера жесткобьющие.
Я ни разу не слышал о разговорах в командах Головкина или Альвареса, какой им бой лучше выбрать. Они никогда не боялись своих соперников. Не было вопросов насчет выбора перчаток или весовой категории. Вопрос только в том, кто диктует условия. Я помню, когда Альварес объявил после боя с Чавесом о поединке с Головкиным, то к Хулио Сезару он отнесся с уважением. Видно было, что Сауль устал от вопросов про бой с Головкиным… Уже даже мультики снимают про то, как Альварес убегает от Головкина — он устал от всего этого. Было видно, что у него нет неприязни к Головкину, но от этих разговоров он немного нервничает.
Это может сыграть на руку Геннадию. Потому что он будет более спокойным и более сфокусированным в ринге.
— А если говорить об Альваресе, как о боксере с хорошим ударом, хорошим движением. Что он может предложить Головкину в предстоящем бою? Каким будет его стратегический рисунок?
— Думаю, что он будет выходить и действовать очень жестко. Других вариантов нет. Он ничего не сможет сделать с техникой Головкина. Сколько у Геннадия опыта в «любителях»! У Альвареса не было любительской карьеры. Я не думаю, что он будет делать ставку на технику. Альварес будет жестко действовать, чтобы не дать по себе попасть. А если ты жестко действуешь, то не даешь сопернику по себе сильно приложиться. Думаю, мы не увидим техничного боя. Если будет «техника», то Геннадий его просто задавит и «техникой», и тактикой. У него больше опыта.
Головкин всегда действует жестко. Он может действовать и
Напомним, титульный поединок в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом пройдет 16 сентября. Сейчас стороны переговоров подбирают место для проведения вечера бокса.
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