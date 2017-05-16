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https://sport.mail.ru/news/boxing/29761528/
16 мая 2017, 16:39 | Бокс | ТАСС

Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы на Украине

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские боксеры выступят на чемпионате Европы, который примет украинский Харьков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Турнир пройдет в Харькове <nobr>14—26 июня</nobr>. Увеличить
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Такое решение было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства Международной ассоциации бокса (AIBA) во главе с президентом Чинг-Куо Ву.

«Россия примет участие в чемпионате Европы, который пройдет на Украине. AIBA, как главный организатор, гарантировала безопасность для наших боксеров», — сообщили в федерации.

Турнир пройдет в Харькове 14—26 июня.
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