Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы на Украине
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские боксеры выступят на чемпионате Европы, который примет украинский Харьков. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бокса России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое решение было принято по итогам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства Международной ассоциации бокса (AIBA) во главе с президентом
«Россия примет участие в чемпионате Европы, который пройдет на Украине. AIBA, как главный организатор, гарантировала безопасность для наших боксеров», — сообщили в федерации.
Турнир пройдет в Харькове
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter