Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации бокса
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Представители России войдут в состав всех профильных комиссий Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации бокса России.
Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA
Ранее сообщалось, что выборы руководства AIBA могут пройти в России в 2018 году.
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