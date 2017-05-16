Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации бокса

Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. Кроме того, на встрече были намечены планы взаимодействия по развитию бокса в России.

Ранее сообщалось, что выборы руководства AIBA могут пройти в России в 2018 году.