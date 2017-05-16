Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29761527/
16 мая 2017, 16:39 | Бокс | ТАСС

Представители России войдут во все комиссии Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Представители России войдут в состав всех профильных комиссий Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Данное решение было принято по результатам встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и руководства федерации с президентом AIBA Чинг-Куо Ву. Кроме того, на встрече были намечены планы взаимодействия по развитию бокса в России.

Ранее сообщалось, что выборы руководства AIBA могут пройти в России в 2018 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Адвокат: позиция лыжников Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS

Геркус: "Локомотив" намерен выкупить у "Краснодара" контракт Ари

Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игры