Про 10 унций. К чему приведут "любительские" перчатки в бою Головкин - Альварес?

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Десятиунцевые перчатки используют боксеры-любители, но и профессионалы не против использовать амуницию такого «размера». По словам бывшего профессионального боксера Виталия Демьяненко, они почти синоним слову «нокаут».

— Вопрос, какие перчатки будут в поединке, обговаривается заранее, — начал Демьяненко. — Десятиунцевые, в принципе, это нормальные перчатки. Есть восьмиунцевые, но это вообще нокаутирующие перчатки. Когда по «любителям» ездил в Америку, то там выдавали перчатки, в которых рука сжимается очень хорошо. Нокаутов было очень много. Хотя, тогда в шлемах еще дрались, но соперников «роняли» жестко.

А здесь, для профессионалов, перчатки, как шингарты (специальная защитная перчатка для тренировок в различных видах единоборств — прим.Vesti.kz). Поэтому и рассечений много, и носы ломаются. Очень жесткие перчатки. Особенно в этом опасном весе — до 72 килограммов.

— В этом весе к чему может привести использование десятиунцевых перчаток? На что они могут повлиять?

— Я считаю, что для Геннадия это плюс — использование таких маленьких перчаток. Большой разницы с восьмиунцевыми нет. Единственное, кулак лучше сжимается. И они меньше размером. От этого только удар жестче чувствуется. Нокаутирующий.

— Выходит, десятиунцевые просто больше и рука не так хорошо сжимается в кулак?

— Ну да. Рука не так сильно сжимается.

— Получается, восьмиунцевые более рискованные для Альвареса, ведь у него удар не такой жесткий…

— У Альвареса жесткий удар.

— В сравнении с Головкиным. Преимущество здесь на стороне Геннадия.

— Конечно, да, это так. Если так сравнивать. В принципе, я считаю, что Альварес очень опасный соперник для Геннадия.

Напомним, организаторы титульного поединка между казахстанцем Геннадием Головкина и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики, намеченным на 16 сентября, подбирают место для его проведения. В этом же вечере бокса может выступить чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерса.