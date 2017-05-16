Про 10 унций. К чему приведут «любительские» перчатки в бою Головкин — Альварес?
16 сентября пройдет титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкина и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики. Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющей интересы мексиканского боксера, рассказал, что поединок пройдет в десятиунцевых перчатках. Подробнее о спортивном инвентаре — в материале корреспондента Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Десятиунцевые перчатки используют
— Вопрос, какие перчатки будут в поединке, обговаривается заранее, — начал Демьяненко. — Десятиунцевые, в принципе, это нормальные перчатки. Есть восьмиунцевые, но это вообще нокаутирующие перчатки. Когда по «любителям» ездил в Америку, то там выдавали перчатки, в которых рука сжимается очень хорошо. Нокаутов было очень много. Хотя, тогда в шлемах еще дрались, но соперников «роняли» жестко.
А здесь, для профессионалов, перчатки, как шингарты (специальная защитная перчатка для тренировок в различных видах единоборств — прим.Vesti.kz). Поэтому и рассечений много, и носы ломаются. Очень жесткие перчатки. Особенно в этом опасном весе — до 72 килограммов.
— В этом весе к чему может привести использование десятиунцевых перчаток? На что они могут повлиять?
— Я считаю, что для Геннадия это плюс — использование таких маленьких перчаток. Большой разницы с восьмиунцевыми нет. Единственное, кулак лучше сжимается. И они меньше размером. От этого только удар жестче чувствуется. Нокаутирующий.
— Выходит, десятиунцевые просто больше и рука не так хорошо сжимается в кулак?
— Ну да. Рука не так сильно сжимается.
— Получается, восьмиунцевые более рискованные для Альвареса, ведь у него удар не такой жесткий…
— У Альвареса жесткий удар.
— В сравнении с Головкиным. Преимущество здесь на стороне Геннадия.
— Конечно, да, это так. Если так сравнивать. В принципе, я считаю, что Альварес очень опасный соперник для Геннадия.
Напомним, организаторы титульного поединка между казахстанцем Геннадием Головкина и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики, намеченным на 16 сентября, подбирают место для его проведения. В этом же вечере бокса может выступить чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter