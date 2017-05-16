Телеканал HBO представил проморолик ко второму бою Сергея Ковалева и Андре Уорда
Телеканал HBO выпустил проморолик к
бою-реваншу между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО).
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Их поединок пройдет 17 июня в
Первый бой между Уордом и Ковалевым состоялся в ноябре 2016 года. Победу решением судей одержал американец, который по ходу поединка побывал в нокдауне.
Для Ковалева поражение от Уорда стало первым в карьере. Американец лишил россиянина всех его титулов.
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