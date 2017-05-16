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16 мая 2017, 15:21 | Бокс | Vesti.kz

Телеканал HBO представил проморолик ко второму бою Сергея Ковалева и Андре Уорда

Телеканал HBO выпустил проморолик к бою-реваншу между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО).

В первом поединке победу одержал американец. Увеличить
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Их поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) покажет HBO.

Первый бой между Уордом и Ковалевым состоялся в ноябре 2016 года. Победу решением судей одержал американец, который по ходу поединка побывал в нокдауне.

Для Ковалева поражение от Уорда стало первым в карьере. Американец лишил россиянина всех его титулов.
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