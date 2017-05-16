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16 мая 2017, 14:44 | Бокс | ТАСС

Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, чьи слова приводит издание The Sun.

29 апреля в 12-раундовом бою на Уэмбли Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Увеличить
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29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Я считаю, что Кличко согласится на реванш, — сказал Хирн. — Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят из-за регби, поэтому возможным вариантом даты боя является 28 октября. В декабре стадион будет свободен, но это будет слишком поздно».

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 — нокаутом), пять поражений.
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