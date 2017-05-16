Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/.
Бой-реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе. Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, чьи слова приводит издание The Sun.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
«Я считаю, что Кличко согласится на реванш, — сказал Хирн. — Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят
Джошуа
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter