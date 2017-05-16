Бой-реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

29 апреля в 12-раундовом бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Я считаю, что Кличко согласится на реванш, — сказал Хирн. — Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят из-за регби, поэтому возможным вариантом даты боя является 28 октября. В декабре стадион будет свободен, но это будет слишком поздно».