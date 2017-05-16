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https://sport.mail.ru/news/boxing/29759477/
16 мая 2017, 14:39 | Бокс | Sports.kz

СМИ в деталях описали стадион, который может принять бой Головкин — Альварес

Сайт Fightsaga.com достаточно подробно рассказал об одной из арен, претендующих на проведение боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Сайт Fightsaga.com достаточно подробно рассказал об одной из арен претендующих на проведение боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) 16 сентября сообщает Sports.kz. Увеличить
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Речь идет о стадионе «ATandT Stadium», домашней арене команды НФЛ «Даллас Ковбойз», расположенной в Арлингтоне (США, штат Техас).

Факты о стадионе:

Вместимость: 100 000 зрителей

Площадь: 278 710 квадратных метров

Стадион можно увидеть с высотных зданий Далласа.

Из-за своей формы арену часто называют «Звездой смерти» (Death Star) [отсылка к «Звездным войнам"].

Техасцы также называют свой стадион «Jerry Dome» в честь его владельца Джерри Джонса.

На стадионе установлен один из самых огромных экранов в мире, передающих изображение высокой четкости (HD).

Арена имеет многотонную выдвижную крышу, которая открывается и закрывается за 12 минут.

4 000 болельщиков платили по 200 долларов, чтобы смотреть матч снаружи стадиона на больших экранах.

15 000 мест предполагают для гостей дополнительные удобства.

Точки питания предлагают фанатам бургеры из жареной индейки, гамбургеры, начос, суши и другую еду.

Посещаемость некоторых предыдущих боев на «ATandT Stadium»:
Сауль Альварес — Лиам Смит (2016) — 51 240 зрителей
Мэнни Пакьяо — Джошуа Клотти (2010) — 50 994 зрителя
Мэнни Пакьяо — Антонио Маргарито (2010) — 41 734 зрителя.

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