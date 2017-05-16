Американский эксперт: Команда «Канело» немного поспешила с боем против Головкина

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«На мой взгляд команда «Канело» немного поспешила. Если бой состоялся бы в 2018 году, то прибыль была бы значительно выше. К тому же влияние возраста на Головкина ощущалось бы сильнее. В следующем году фаворитом по-прежнему остался бы GGG, но преимущество было бы минимальным.

Несомненно, решающую роль сыграл поединок GGG с Джейкобсом. Действительно ли Головкин уже не тот убийца как раньше? Вполне возможно, что в поединке с Дэниэлом он действовал самонадеянно и не ожидал такого исхода. Я уверен, что на бой с «Канело» будет особый настрой. Именно поэтому пункт с реваншем — очень мудрое решение команды мексиканца. Как болельщик и фанат бокса я очень рад, что стороны сумели договориться провести этот поединок. Это лучшее в этом году!, — отметил Джо Мак.

Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что промоутер Альвареса, Оскар Де Ла Хойя выбрал идеальный момент для боя с Головкиным.

Поединок Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября. Между тем, промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону этого боя.