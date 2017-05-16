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https://sport.mail.ru/news/boxing/29759226/
16 мая 2017, 14:32 | Бокс | Vesti.kz

Американский эксперт: Команда «Канело» немного поспешила с боем против Головкина

Представитель команды профессионального боксера Бобби Ганна, выступающего в первом тяжелом весе, американский эксперт Джо Мак объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему решение провести бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC казахстанцем Геннадием Головкиным может стать роковым для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Специалист считает что команда Канело рискует проводя бой с Головкиным в этом году. Увеличить
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«На мой взгляд команда «Канело» немного поспешила. Если бой состоялся бы в 2018 году, то прибыль была бы значительно выше. К тому же влияние возраста на Головкина ощущалось бы сильнее. В следующем году фаворитом по-прежнему остался бы GGG, но преимущество было бы минимальным.

Несомненно, решающую роль сыграл поединок GGG с Джейкобсом. Действительно ли Головкин уже не тот убийца как раньше? Вполне возможно, что в поединке с Дэниэлом он действовал самонадеянно и не ожидал такого исхода. Я уверен, что на бой с «Канело» будет особый настрой. Именно поэтому пункт с реваншем — очень мудрое решение команды мексиканца. Как болельщик и фанат бокса я очень рад, что стороны сумели договориться провести этот поединок. Это лучшее в этом году!, — отметил Джо Мак.

Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что промоутер Альвареса, Оскар Де Ла Хойя выбрал идеальный момент для боя с Головкиным.

Поединок Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября. Между тем, промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону этого боя.
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