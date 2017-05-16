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16 мая 2017, 13:22 | Бокс | Sports.kz

Тураров потерял строку в рейтинге WBA

Вышел обновленный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Sports.kz.

Вышел обновленный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанец Жанкош Тураров потерял одну позицию в рейтинге полусредней категории, став 10-м. Канат Ислам остался четвертым в табели о рангах первого среднего веса. Иса Акбербаев продолжает замыкать ТОП-15 первого тяжелого дивизиона.

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