Тураров потерял строку в рейтинге WBA
Вышел обновленный рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Sports.kz.
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Казахстанец Жанкош Тураров потерял одну позицию в рейтинге полусредней категории, став 10-м. Канат Ислам остался четвертым в табели о рангах первого среднего веса. Иса Акбербаев продолжает замыкать ТОП-15 первого тяжелого дивизиона.
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